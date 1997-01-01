Запрашиваемый Украиной перечень вооружений примерно такой же, как и 3,5 года назад. Средства ПВО Patriot, ракеты большой дальности ATACMS и "на десерт" - различные артиллерийские системы. Впрочем, список всё равно пока застрял в Вашингтоне для дополнительного анализа. Из НАТО при этом звучат громкие обещания - отправить всё Киеву "как можно скорее".

Соединенные Штаты даже отложили передачу Швейцарии пяти Patriot - лишь бы Украине хватило. Вот только Европа по-прежнему давит на то, что никаких договоров с США относительно закупок систем ПВО ещё не заключено. В цветущем саду отдуваться за всех и изображать натужное единение приходится Германии с Великобританией. Страны подписали первый с 1945 года договор о сотрудничестве в сфере обороны. Теперь Лондон и Берлин обязуются помогать друг другу в случае вооружённого нападения. Британский премьер уверен: пакт сблизит оба государства как никогда прежде.

"Мы стремимся работать всё более тесно вместе, особенно с союзниками, будь то в сфере обороны, безопасности, торговли, экономики, энергетики — этот договор охватывает так много. Это действительно историческое подписание исторического соглашения, и я очень рад приветствовать вас здесь по этому поводу", - заявил Кир Стармер.

Центробанк Германии не ожидает роста ВВП страны в апреле-июне 2025 года после неожиданного подъема в первом квартале. Экономика, "вероятно, стагнировала", и базовая тенденция по-прежнему характеризуется как "в целом слабая", сообщается в ежемесячном отчете Бундесбанка. ЦБ предупредил, что введение 30%-х импортных пошлин, недавно объявленное президентом США Дональдом Трампом, создаст "значительный риск экономического спада":

"Мы вернулись к ситуации 1997 года, когда Германию называли больным человеком Европы. Я прогнозирую, что через 10 лет наша система социального обеспечения окажется на коленях. Германия не может позволить себе, чтобы ВВП оставался статичным, а расходы на здравоохранение росли на 6, 7 или 8 процентов в год. С математической точки зрения не нужно быть гением, чтобы понять, к чему это приведёт".

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог посетил производства украинских БПЛА. Он похвалил ВПК Украины за "скорость инноваций" и призвал военную индустрию США последовать этому примеру. Спецпредставитель США Келлог вчера уже покинул Украину, сообщают украинские СМИ.