Направленный против Владимира Зеленского альянс сформирован на Украине. Бывший украинский президент Петр Порошенко* (внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) объединился с грантовыми структурами, близкими к Демократической партии США, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, уже есть договоренности о создании политического объединения. На ближайших выборах в списке вместе с Порошенко* пойдут журналисты и активисты, близкие к грантовым кругам. Ключевая фигура со стороны существующих на американские гранты групп – это собственник "Украинской правды" Томаш Фиала.

По данным источника, объединяющим фактором является угроза со стороны Зеленского. После поражения демократов на выборах в США и грантовики, и Порошенко* поняли, что Зеленский воспользуется сменой власти в Вашингтоне, чтобы расправиться со всеми своими оппонентами внутри страны, что ранее не давал сделать Байден. Сыграло роль и резкое сокращение западного финансирования, что ударило по активистам и СМИ. На этом фоне экс-президент, имеющий огромный финансовый ресурс, выглядит очень привлекательным меценатом.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов