Принц Уильям никогда не простит Гарри: и дело вовсе не в скандальных разоблачениях

Принц Гарри и его американская жена Меган Маркл решили вернуться в королевскую семью. Мотив герцогов Сассекских прост — без британских родственников они очень быстро растеряли популярность, а значит совсем скоро им перестанут предлагать рекламные контракты.

Король Карл III уже, вероятно, простил сына, сейчас идут переговоры, на каких условиях Меган и Гарри смогут жить в Лондоне. Но не все так гладко. Королевский биограф Аманда Плателл в своей колонке для Daily Mail сообщила, что король принял бы напроказничавшего принца в любом случае, ведь он безмерно любит младшего сына. Но проблема в том, что Гарри слишком сильно задел брата, и наследник престола даже слышать не хочет о Сассекских.

"Ад замерзнет раньше, чем Уильям простит Гарри", — заявила Плателл.

И дело даже не в постоянной критике монархии. Хотя мемуары Гарри "Запасной" и помотали нервы принцу и принцессе Уэльским. Уильяма больше всего задело, что когда в прошлом году у Кейт диагностировали рак, ему пришлось продолжать выполнять королевские обязанности из-за нехватки работающих членов семьи. Принц одновременно ухаживал за женой и посещал мероприятия, улыбаясь людям. Это было в то самое время, когда король также проходил курс лечения от рака.

"Пока Кэтрин проходила химиотерапию, Уильяму приходилось выступать на публике, хотя все, чего он хотел, — это быть дома. Если бы Гарри и Меган были рядом, они могли бы взять на себя часть этого бремени, но Уильям был лишен этой перспективы из–за их эгоистичного ухода. Я не знаю, как Гарри спит по ночам, ведь он не только предал своего брата, но и отсутствовал в то время, когда Уильям больше всего в нем нуждался", — отметила биограф.