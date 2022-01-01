Суд вынес приговор генералу Шестерову за хищения у парка "Патриот"

Шесть лет в колонии общего режима – такой приговор вынес Одинцовский гарнизонный военный суд бывшему замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову. Генерал-майор признан виновным в хищениях у военного ведомства и парка "Патриот".

Во время заседания защита генерала напомнила суду, что Шестеров признал вину в полном объеме. Он дал показания, изобличающие бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова – в связи с чем адвокат просил суд назначить подсудимому условное наказание.

По данным следствия, бывший замминистра обороны Павел Попов в 2022 году поручил Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову построить дом на его участке в одном из СНТ Подмосковья. В результате замминистра за счет средств Минобороны и парка в сумме 26 миллионов рублей обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом. Шестеров полностью признал вину. Однако он утверждает, что не получил никакой выгоды, а лишь курировал стройку на земле Попова, передает РИА Новости.