Экс-премьера Украины Шмыгаля назначили министром обороны

Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назначен министром обороны. Назначение поддержала украинская Верховная рада.

Украинский парламент ранее утвердил назначение нового премьера. Кандидатуру Юлии Свириденко представил Владимир Зеленский. Днем ранее в Раде проголосовали за отставку Шмыгаля и роспуск правительства, передает РИА Новости.

Документы о назначении Дениса Шмыгаля главой минобороны ранее подписал и подал в парламент украинский президент. Нардепы утвердили его кандидатуру большинством голосов – 267 депутатов высказались "за".