Продолжается прием заявок на участие в молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ"

До 17 августа 2025 года АНО "МЦ "ШУМ" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи проводит прием заявок на участие во Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ".

Премия призвана содействовать обмену опытом и повышению профессионального уровня молодых создателей контента и журналистов, способствовать развитию медиапроектов в регионах, созданию условий для формирования и укрепления сообщества молодых журналистов, раскрытию новых талантов, созданию и поддержке традиций в медиасфере.

К участию приглашаются молодые граждане России от 14 до 35 лет (в зависимости от номинации), работающие в сфере медиа и журналистики: журналисты, блогеры, редакторы, дизайнеры, SMM-специалисты, ведущие, авторы подкастов и др. Можно участвовать как индивидуально, так и в составе команды.

Подробная информация о премии, номинациях, требованиях к участникам и их медиапродуктам размещена на официальном сайте premiyashum.ru.