Этим утром в трех областях Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Российские вооруженные силы продолжают атаковать высокоточным оружием исключительно военные объекты. Приходят сообщения о взрывах в Павлограде, подконтрольных ВСУ Запорожье и Харькове.

Тем временем, в зоне спецоперации наши подразделения добиваются новых успехов. Минобороны накануне подтвердило освобождение сразу трёх населённых пунктов: Дегтярного, Попова Яра и Каменского. В зоне ответственности группировки "южан" экипаж СУ-34 атаковал пункт временной дислокации противника. Удар был нанесён авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. По данным разведки, все они достигли цели.

На Красноармейском направлении отличился расчёт РСЗО "Град", минимальным количеством реактивных снарядов уничтожив опорник ВСУ. На это потребовалось всего две минуты. В ходе работы артиллеристов прикрывала группа воздушного наблюдения.

На Южно-Донецком участке фронта танкисты ликвидировали обнаруженные в лесополосе укреплённые позиции неонацистов. В бой вступили модернизированные Т-80, оборудованные дополнительными защитными экранами и средствами подавления дронов.

Как всегда точны и оперативны "Молнии". В Харьковской области наши "птички" в ночное время поразили замаскированные блиндажи с личным составом и бронетехнику ВСУ.

На Харьковском направлении сапёры группировки "Север" проводят разминирование территорий. В этот раз они обнаружили вражеский FPV-дрон и сброс в траншею, а также неразорвавшуюся гранату западного производства. Опасные предметы невозможно было вывезти на полигон и пришлось уничтожать накладным зарядом на месте. Расчистка троп и дорог от дистанционного минирования - ещё одна из боевых задач сапёров вблизи линии соприкосновения.