Киевский режим в ночь на пятницу, 18 июля, предпринял новую серию попыток ударить по российской территории беспилотниками, однако они были сорваны. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем официальном Telegram-канале, с 23:00 по московскому времени 17 июля до 7:00 18 июля дежурными средствами противовоздушной обороны было перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

При этом 31 дрон ликвидировали над Брянской областью, 17 беспилотников — над Орловской областью, десять БПЛА — над территорией столичного региона, в том числе три аппарата, летевших на Москву.

Еще четыре дрона сбили над Крымом, три — над Азовским морем, по два — над Смоленской и Нижегородской областями, по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями, а также над Черным морем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что удары, которые российские бойцы наносят по украинской военной инфраструктуре, – это ответ на ночные атаки беспилотников ВСУ на регионы России.

В июне президент США Дональд Трамп, говоря про удары украинских беспилотников по аэродромам России, признал, что Украина сама дала российскому лидеру Владимиру Путину повод пойти и "разбомбить их к чертям".