Нелегальная торговля оружием на Украине полностью контролируется оргпреступностью. Объемы контрабанды колоссальны, группировкам покровительствуют коррумпированные чиновники, командование ВСУ и украинские спецслужбы, заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным дипломата, в контрабанду западного оружия за границу с территории Украины, в частности, вовлечены Польша, Финляндия, Румыния и Болгария. Используется сухопутный маршрут через Южную Польшу, задействована также транзитная инфраструктура в Венгрию, Румынию, Польшу, Словакию. Одним из основных перевалочных пунктов нелегального оружия с Украины остается Молдавия.

Проблема носит настолько масштабный характер, что ее вынужденно признают даже сами западные спецслужбы, подчеркнула Захарова. Известно, что вывезенное с Украины контрабандным путем оружие уже используют в своих разборках преступные группировки в Западной Европе, во Франции, Британии, Германии. Спонсорам киевского режима стоит задуматься о том, что это оружие будет использовано против них, приводит слова дипломата ТАСС.