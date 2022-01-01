Вскрылись новые обстоятельства смерти кинорежиссера Юрия Кары в Ялте

В Ялте скончался кинорежиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет. Причиной смерти кинодеятеля назвали инфаркт.

Рядом с Ялтой у режиссера была дача, куда он уезжал на лето. Там Каре и стало плохо. Как рассказал друг Юрия Викторовича организатор кинофестиваля "Святой Владимир" Майк Львовски, проблемы со здоровьем у режиссера начались три года назад. В 2022-м он перенес сложную операцию на сердце.

16 июля в Крыму стояла страшная жара, Каре снова стало плохо, он вызвал скорую. Но, как утверждает приятель, помощи Юрий Викторович так и не дождался – его другу, который был рядом все это время, пришлось самому экстренно везти режиссера в местную больницу. Медики пытались его спасти, провели срочную операцию, но все их усилия оказались тщетны. Кинодеятеля сгубил обширный инфаркт.

"До конца пока не понятно, что именно послужило точной причиной ухудшения самочувствия. Но, скорее всего, именно жара. Не справился с такой погодой, вот и ударило", — отметил в беседе с "КП" Майк Львовски.

По предварительным данным, заслуженного деятеля искусств России похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ведущий консультант Гильдии режиссеров Мария Воробьева, передает РИА Новости.