Российский боец голыми руками уничтожил украинский ударный дрон

На беспилотник с голыми руками: боец ВС России нейтрализовал украинский FPV-дрон с боекомплектом без помощи оружия. Инцидент попал на камеру другого дрона, видео публикует RT.

На кадрах видно, как спрятавшийся в лесополосе российский военный руками ловит приблизившийся к позиции беспилотник ВСУ. Затем боец покидает укрытие и несколько раз бьет дроном по стволу дерева, приводя аппарат в негодность.

Как сообщается, видео снято на харьковском направлении. Российский боец признается: он осознавал, что мог погибнуть. Но, по его словам, лучше погибнуть одному, чем нескольким российским парням.