Лиза Арзамасова публично обратилась к Авербуху, который увез ее за границу

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух покинули Россию. Супруги улетели во Францию, а оттуда на кабриолете умчали в Италию. Звезда сериала "Папины дочки" в порыве чувств от такого путешествия обратилась к любимому мужу на своей странице в соцсети.

Лиза опубликовала фото с Ильей, на котором она глазами, полными любви, смотрит на супруга. Илья же на снимке выглядит очень счастливым.

"Настроение дня — нежнейшая благодарность мужу за чудеса и сюрпризы каждого дня отдыха. Каждую минуту оставлю в сердце, сопровожденную словом "спасибо" навсегда!" — обратилась актриса к фигуристу.

Арзамасову распирает от любви не просто так. В отпуске Авербух балует жену. Например, в Каннах супруги остановились в отеле Carlton, ночь в котором стоит больше 100 тысяч рублей. Это излюбленное место всех знаменитостей. Приезжая на Каннский кинофестиваль, звезды останавливаются в этой гостинице.

Напомним, в мае Илья Авербух попал в грандиозный скандал после того, как дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой фигурист среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой. На тот момент ему было 37 лет, а ей — 15.

Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком. "15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Многие неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать. В итоге Авербуху пришлось оправдываться.