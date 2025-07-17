Американскому народу нужны украинские дроны. Потребности жителей США определил лидер Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Post. По словам главы киевского режима, он обсуждает соответствующую "мегасделку" с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский раскрыл суть сделки: он заявил, что Вашингтон закупит у Киева используемые в конфликте с Россией дроны, а взамен продаст Украине свое оружие. Американский народ нуждается в технологии дронов, поэтому сделка будет выигрышной для обеих сторон, убежден украинский лидер.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп потребовал от Зеленского усилить давление на президента России Владимира Путина посредством ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Зеленский ответил, что Киев готов атаковать, если США предоставят соответствующее вооружение. Позже в Белом доме эту информацию опровергли.