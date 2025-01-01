Варварские методы ведения боевых действий - обычная тактика украинских радикалов. Речь о применении химического оружия. Различные соединения на основе хлора - хлорциан, хлорпикрин, хлорацетофенон - слезоточивый газ, а также синильная кислота. Боеприпасы с этими веществами сбрасывали на позиции наших военных. Всё это прямое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, причём, как подчёркивают в Минобороны, Киев действует при прямой поддержке Запада.

"С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных Сил Российской Федерации контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области", - сообщил Алексей Ртищев, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

3 июля российские военные обнаружили, что ВСУ готовили масштабную провокацию с техногенной катастрофой, чтобы потом обвинить Россию.

"Был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака. Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба", - рассказал Алексей Ртищев.

Россия неоднократно обращалась в ОЗХО с доказательствами, но реакция организации вызывает вопросы. Из 40 нот Москвы ни одна не получила внятного ответа. При этом запросы Украины, даже без доказательств, выполняются моментально. Более того, Киев уже получил от Организации по запрещению химоружия оборудование на миллионы долларов, а украинские военные прошли обучение.

"Это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны ОЗХО и политике протекционизма в отношении одного конкретно взятого государства, что не соответствует уставу и базовым принципам функционирования международной организации", - сказал Алексей Ртищев.

И цель этого – выставить нашу страну как злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия. И пока западные страны делают вид, что не замечают преступлений Киева, российские военные фиксируют новые случаи применения химических веществ. Остаётся вопрос - сколько ещё фактов нужно предъявить, чтобы наконец привлечь внимание к тому, как Запад полностью игнорирует все международные договоренности.