Кабмин окажет помощь аэропортам в центральных и южных регионах

Правительство выделит еще 6 миллиардов рублей на поддержку работоспособности аэропортов в центральных и южных регионах, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее на эти цели уже было направлено 27 миллиардов рублей. Меры поддержки помогут сохранить трудовые коллективы и возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полётами.

Так, в Геленджике уже сняты ограничения. И с завтрашнего дня там начнут принимать самолёты. Ещё один вопрос - стимулирование отечественной промышленности. 730 миллионов рублей выделят на строительство комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа. А в Оренбургскую область, которая сильно пострадала в прошлом году во время весеннего наводнения, направят 1,5 миллиарда рублей.

Также обсудили серийное производство товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов.