Путин поздравил композитора Алексея Рыбникова с юбилеем

Сегодня исполнилось 80 лет народному артисту России, выдающемуся композитору Алексею Рыбникову. Его киномузыка сопровождает россиян с детства. Маэстро создал задорные песни к "Буратино" и "Красной шапочке", а лиричная "Последняя поэма" из кинокартины "Вам и не снилось" стала гимном первой любви. Он один из пионеров жанра рок-оперы в нашей стране. Маэстро с юбилеем поздравил Владимир Путин.

Алексей Рыбников энергичен, элегантен, полон новых идей. Его опера "Война и мир" идёт с успехом в разных театрах - почему бы не перенести на более грандиозную площадку?

"И вот мы задумались с Донецким театром и с одной организацией - военной организацией, и нашим театром - сделать большое представление на стадионе, в котором была бы конница, были бы пушки, были бы солдаты, как на Бородино", - рассказал Алексей Рыбников.

Он из тех, чьи мечты непременно сбываются. У Алексея Рыбникова с детства не было никаких сомнений, чем заниматься в жизни. Вундеркинд! Свои первые музыкальные произведения написал еще в восемь лет. А в десять - целый балет "Кот в сапогах".

"Я решил, что я буду великим композитором. Не просто композитором - а великим композитором!" – говорит Алексей Рыбников.

В Московской консерватории учился у Арама Хачатуряна. А вот новый музыкальный язык с азартом освоил сам. Влюбился в рок-музыку. И в России Рыбников - из первооткрывателей жанра рок-опера.

Алексей Львович вспоминает, как создавалась известнейшая рок-опера "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", там были сложнейшие музыкальные размеры.

А на этих фотографиях он в неотапливаемой церкви Покрова на Филях, где в экстремальных условиях состоялось первое исполнение легендарной рок-оперы "Юнона и Авось". Спектакль-шедевр, который десятилетия живет на сцене Ленкома.

Впрочем, не только театр, важнейшим искусством для него оказалось кино. Рыбников написал музыку более чем к 100 фильмам. Композитор-универсал! У Рыбникова оказался еще и удивительный дар - создавать яркую и запоминающуюся музыку для детей. Знаменитая музыкальная тема Ералаша - его авторства. И уже поколения распевают песни из "Усатого няня", "Буратино" и "Красной шапочки".

Его музыку исполняют лучшие оркестры мира. А сам он снимает авторское музыкальное кино, ставит спектакли. Написал песни для новой версии "Буратино". А нынешней юбилейной осенью исполнится большая мечта. Тетралогия его симфонической духовной музыки, наконец, прозвучит вся целиком и - Литургия оглашенных, и Воскрешение мёртвых, и Симфония сумерек, и Тишайшие молитвы.

Будет два концерта - в Центре исполнительских искусств, которым он руководит, и в Московской консерватории. А еще Алексей Рыбников заканчивает новую книгу, и трудно сказать в каком она жанре - в его жизни так часто переплетались все.