Невеста-студентка явилась на праздник Лепса и все рты раскрыли от одной детали в ее наряде

Накануне, 16 июля, Григорий Лепс отметил день рождения, артисту исполнилось 63 года. Поздравить его пришли коллеги, друзья, и конечно же, 19-летняя невеста Аврора Киба.

В честь дня рождения Лепс провел концерт. На сцену выходили его приятели и дарили музыкальные подарки. Аврора при этом сидела возле сцены и с любовью смотрела на жениха. На праздник Киба пришла в соблазнительном платье с глубоким декольте, дополнила образ студентка необычной деталью. Аврора надела кулон в виде двух попугаев. И это была не бижутерия, а редкое золотое украшение с 899 драгоценными камнями: бриллиантами, сапфирами и изумрудами. Стоимость колье может достигать 25 миллионов рублей.

Гости, увидев, что красуется на груди Кибы, раскрыли рты. Многие поверить не могли, что студентка надела оригинал украшения. В зале судачили, кто же подарил Авроре кулон. Не исключено, что это Лепс порадовал невесту таким презентом. Сама девушка неоднократно говорила о щедрости артиста.

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Между тем, по слухам, у исполнителя хита "Лондон" сейчас не лучшие времена, и он испытывает трудности с финансами. Якобы бизнес Лепса несет одни убытки.

Напомним, что Григорий Лепс и Аврора Кира вместе уже год. Когда певец представил свою зазнобу публике, ей было всего 18 лет. И студентка, и артист говорят о скорой свадьбе, но дату торжества они держат в секрете.