Названа причина отказа Умерову в должности посла в США

Американское гражданство стало причиной отказа Вашингтона принять в качестве посла Украины бывшего министра обороны Рустема Умерова. С точки зрения американских законов, гражданин США не может представлять другую страну в Штатах, сообщает Telegram-канал "Страна.ua".

По данным издания, Государственный департамент США уведомил Министерство иностранных дел Украины о наличии у Умерова американского гражданства. Отмечается, что официальных подтверждений этому нет – однако известно, что семья экс-министра обороны давно проживает в Штатах.

Владимир Зеленский уже выдвинул на должность посла Украины в США вместо Умерова украинского вице-премьера Ольгу Стефанишину. Умеров же остался председателем переговорной группы с Россией.