ПВО сбила за три часа 13 дронов ВСУ над регионами России

Российская система противовоздушной обороны уничтожила тринадцать украинских беспилотников за три часа. Как сообщили в Минобороны России, атака дронов зафиксирована в период с 14.00 до 17.00 мск.

По данным военного ведомства, шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ликвидировано над территорией Орловской области. Четыре дрона ВСУ уничтожено над Тульской областью, два – над Брянской и один над Калужской областями.

Ранее стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, беспилотники атаковали десять населенных пунктов.