Гогена Солнцева задержали после сообщения об убийстве его невесты в Битцевском парке

Гоген Солнцев оказался за решеткой. Бывшего участника "Дома-2" задержали в Москве. 44-летний шоумен уверяет, что произошла ошибка и он не виноват.

В отношении Гогена завели административное дело. Якобы его поймали на улице за распитием алкоголя. Издание "СтарХит" пишет, что правоохранители показали видео, на котором Солнцев скандалит, требует отдать телефон и вызвать ему адвоката. Сам же шоумен утверждает, что кадры сфабрикованы.

"На улице увидел недопитую бутылку с пивом, решил взять и выкинуть в урну. В итоге меня забрали, завели дело о распитии спиртного в общественном месте. Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить", — заявил Гоген.

По словам Солнцева, его обязали выплатить штраф в 500 рублей. Но звезда реалити переживает не из-за денег. "Испортили мою кристально чистую и безупречную репутацию административкой!" — сокрушается шоумен.

Сейчас Гоген находится дома, где пытается успокоиться. В последнее время на Солнцева навалились проблемы. Пару недель назад звезда реалити пришел на шоу "Основано на реальных событиях" и признался, что пережил страшное горе. Незадолго до свадьбы убили его невесту.

Невесты Солнцева Галины Ивановой нет в живых уже семь лет, но артист все еще не оставляет надеж найти убийцу. Шоумен и его возлюбленная встречались около года, они планировали пожениться, но заявление в загс еще не подали. Гоген был уверен, что нашел свою вторую половинку. Но в 2017 году изуродованное тело Галины обнаружили в Битцевском парке.