ВС России уничтожили "Искандером" пункт управления дронами ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления украинских ударных беспилотников дальнего действия. Также ликвидирована пусковая установка БПЛА, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что пункты запуска и управления БПЛА дальнего действия типа "Лютый" были обнаружены средствами объективного контроля в районе населенного пункта Гамалиевка в Сумской области. Командование приняло решение о точечном огневом воздействии. Удар был нанесен расчетом ОТРК "Искандер".

Также была уничтожена пусковая установка украинских ударных беспилотников дальнего действия самолетного типа. Для ее ликвидации использовали БПЛА-камикадзе "Герань-2".