19-летняя дочь Питта Шайло съехала от Джоли: Анджелина в ярости

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта стала совсем взрослой. Шайло отказалась жить с родителями. Девочка собрала чемодан и съехала на съемную квартиру.

Как рассказали источники Daily Mail, Шайло заселилась в апартаменты с подругой. Она по-прежнему в Лос-Анджелесе, город наследница знаменитостей менять не стала. По слухам, пока дочь Питта и Джоли решила пожить отдельно только летом, но если этот опыт ей понравится, Шайло не вернется в дом матери.

Анджелина не стала уговаривать дочь остаться, но и не была в восторге от этой затеи. "Энджи никак не может быть спокойна по этому поводу — ей нравится, когда все птенцы в одном гнезде. Она в ярости", — сообщил источник газеты.

Джоли постаралась сделать все, чтобы ее дочь была в безопасности. Актриса даже наняла охрану для Шайло. "Мама-медведица следит за тем, чтобы за ее детенышами присматривали бывшие сотрудники службы безопасности "Морских котиков"", — добавил источник Daily Mail.

Напомним, у Джоли и ее бывшего мужа Питта шестеро общих детей: 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. Старшие трое наследников пары — приемные.