Бегство Келлога из Киева объяснили скорым ракетным ударом ВС России

Киев замер в томительном ожидании. Украинские паблики связали поспешный отъезд представителя американского президента Дональда Трампа из украинской столицы с готовящимся мощным ударом ВС России. Кит Келлог планировал дольше оставаться в городе, но внезапно уехал.

Мнение украинских наблюдателей разделяет и российский политический аналитик Сергей Марков. Он отметил, что Киев не был атакован в дни пребывания Келлога в городе – по его мнению, из-за уважения Кремля к Трампу. Москва предупредила Вашингтон, что пауза и так слишком большая и удары по Киеву будут возобновлены этой ночью, написал Марков в Telegram.

Такого же мнения придерживается инсайдерский канал "Win\win". По его данным, российский Генштаб "намекнул" представителю главы Белого дома, что ему стоит поскорее покинуть Киев.