Аккордом звонким грянем за мир и дипломатию! Бесконечная демонизация русских от Путина до Чайковского утомила стабильных европейцев. Политики бегают по своему раскалённому цирковому манежу. А вот европейские деятели культуры как-то не смогли возненавидеть Россию.

Французский певец Франсис Лаланн не стесняется признаваться в любви к России, часто к нам приезжает и поёт с нашими артистами. Во Франции пресса возмущается: Лаланну в российском посольстве в Париже вручили портрет Владимира Путина с автографом президента. Пресса негодует: за что боролись? Артисты не только во Франции, но и в других странах публично объясняют, за что, собственно, надо бороться.

"Я ничего не понимаю! Рубль растёт, евро падает. Политики бегают по кругу. И попробуйте что-нибудь сделать с инфляцией", - возмущается Дитер Болен.

Дитер Болен - тот, что Modern Talking - получил немало камней в свой огород за то, что призывает поскорее договориться с Россией. Нет, он совсем не пророссийский - немецкий прагматик. В интервью говорит: "Если мы действительно хотим мира, то продвигаться в этом деле нужно только с помощью дипломатии, а не просто демонизировать русских. А как вы хотите добиться мира, если не берёте в расчёт Путина?" Дитера Болена осудил сам Виталий Кличко, мэр Киева. Но музыкант гнёт свою линию.

В европейских странах в последние годы модно приглашать в студию на допрос артистов, которые выступали в России. Особенно тех, кто общался с президентом. Вопросы примерно такие: до чего ж вы докатились?

"Я всегда пел для русских людей. А Путин был и остается русским, и я пою для Путина тоже", - в ответ заявляет Аль Бано.

Аль Бано и глазом не моргнул. Этим летом выступал в Петербурге на Дворцовой площади и извиняться за свои песни для русских не намерен. Отмена русской культуры сдувается, как проколотый мячик. Сколько было шума, когда Валерия Гергиева с солистами Мариинского театра пригласили выступить в Королевском дворце в Казерте в конце июля. Такой визг поднялся! До чего докатились! Отменить! Путинский дирижёр будет выступать в Европе!

А вот евродепутат Роберто Ванначчи из итальянской партии "Лига" высказался по этому поводу: "Проявляется чудовищное лицемерие людей, которые якобы хотят снести стены и построить мосты, выступают за свободу, демократию, отмену границ и толерантность. Но они первыми уничтожают всех, кто думает иначе".

А травлю русских евродепутат просто назвал "формой культурного расизма". Европе к расизму не привыкать. У них в действительности всё не так как на самом деле.