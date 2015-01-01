Дочь покойного брата Сергея Лазарева поразила красотой

Сергей Лазарев уже 10 лет помогает своей племяннице Алине. Девушка потеряла отца в 2015 году, и с тех пор певец взял на себя заботу о ней.

Лазарев еще несколько лет назад рассмотрел в племяннице артистический талант, и отвел ее в "Непоседы", в этой детской театр-студии когда-то начинал карьеру и сам Сергей. Позже Алина поступила на актерский факультет в Институт театрального искусства имени И. Д. Кобзона. На днях в учебном заведении прошел выпускной, племянница Лазарева получила диплом, теперь она актриса.

На выпускной Алина пришла в пышном черном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Волосы девушка собрала в аккуратную прическу и дополнила образ элегантными серьгами и колье.

"Всё! Я дипломированная актриса театра и кино. Спасибо каждому, кто внес частичку себя в создание творческой и профессиональной семьи", — похвасталась Алина на своей странице в соцсети.

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Сергей Лазарев одним из первых поздравил племянницу. "Поздравляю! Красотка, умничка, горжусь", — написал он в комментариях. К словам певца присоединись подписчики Алины, народ отметил, что девушка расцвела, ее красота поражает. "Такая нежная, хрупкая, невероятная!" — подчеркивают поклонники Алины.

Напомним, брат Сергея Лазарева Павел скончался 23 марта 2015 года в больнице после аварии. В ДТП он получил сотрясение мозга, ушиб плеча и перелом носа, но отказался от госпитализации. Серьезное недомогание Лазарев-старший почувствовал лишь через несколько дней после аварии. Павел обратился к медикам, но спасти его не успели. У мужчины произошло кровоизлияние в мозг.