ПВО отразила атаку двух десятков дронов на регионы России

Российские силы противовоздушной обороны отразили налет двух десятков украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны России, в период с 17:00 до 20:00 мск уничтожено 24 дрона ВСУ.

Массированную атаку предприняли украинские войска на Брянскую область. За указанный период ПВО уничтожила над регионом 21 украинский дрон. По одному беспилотному летательному аппарату самолетного типа сбито над Орловской, Калужской и Рязанской областями.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации тринадцати дронов ВСУ за три часа. В ведомстве уточнили, что в период с 14.00 до 17.00 мск четыре дрона ВСУ уничтожено над Тульской областью, два – над Брянской и один над Калужской областями. Еще шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ликвидировано над территорией Орловской области.