Журналист Бабич: "На Западе господствует примитивная идеология либерального нацизма"

Современные западные политики и общественные деятели — недоучки, далекие от знаний политологии. Об этом в интервью ведущему программы "События. 25-й час" заявил Дмитрий Бабич, заместитель редактора отдела международной политики газеты "Комсомольская правда". Идеологию западных элит он назвал ультралиберализмом и обновленным фашизмом.

— Жесткий конфликт с Россией заставляет Европу искать новые ориентиры в поисках самоидентификации. С пресловутых западных ценностей на поверку, что осталось, что нам транслируется? Это собственная исключительность, это доминирование. Стремление к тотальному контролю над всем миром, военно-силовое доминирование. Все должны подчиняться этим исключительным людям. Вот какая трансляция идет сейчас во внешний мир.

— Вообще всякий раз, когда начинаются разговоры о превосходстве одной части человечества над другой, они всегда исходят от недоучек. Нацизм, который все-таки в классической форме проявился в 30-е, 40-е годы 20-го века, он строился на описаниях такого недоучки Гвида фон Листа. Он увлекался, как он называл, индогерманскими исследованиями. Сейчас это называется индоевропеистика, это действительно наука о происхождении языков. Но только учёные, которые ей занимались, они знали, и до сих пор есть требование знать, пять древних языков. Гидо фон Лист это всё не учил, а просто придумал, что есть сверхлюди, которые пришли с севера, какие-то блондины, арийцы, и они покорили Индию, и немцы — это потомки этих людей. Сегодня такие же недоучки от политологии, понимаете? Политология действительно сложная наука, а нам предлагают всякие рейтинговые институты, агентства. Они говорят: "Давайте составим рейтинг демократичности". Несвободные, частично свободные, совсем свободные. Мы будем давать баллы, но результат-то какой? И у психованного Гвида фон Листа были, так сказать, отличники, то есть высшая, так сказать, часть человечества, и двоечники. И у этих тоже самое.

— Да, это же ранжирование людей по качеству. Целых государств. Вот мы обладаем такими-то качествами, потому что у нас хорошие баллы. Вот эти показатели у нас высокие. А вот у каких-то украинцев, русских, бразильцев, индусов, это все не то.

— Почему-то всегда тот, кто даёт баллы, высшее даёт именно себе. То есть они не смотрят, какие там баллы у нас какой-нибудь институт раздаст США или Европе. У нас есть институты, которые им дали бы баллы поменьше. Они смотрят свои. Но просто я бы хотел от чего предостеречь. Это всё-таки более демагогическая, более тонкая форма разделения людей. Если примитивные нацисты, они просто говорили: вот блондины лучше брюнетов. Самые продвинутые из них говорили: это развитая культура, древняя культура, а вот это так себе культуришка. Да, у нас, к сожалению, такие люди тоже есть. Вот нынешние либеральные нацисты, они говорят: у нас более высокие ценности, демократические ценности, поэтому мы выше вас, поэтому мы имеем право на насилие для процветания всего человечества.

— Америка и Европа сейчас транслируют миру очень простую мысль. Старую, правда, но в новой обертке. Есть сверхлюди. Они населяют западный клуб. А есть унтерменши, всякие бразильцы, китайцы, русские, индусы, которые не представляют такой ценности для мира, как люди первого сорта. И посмотрите, ведь над Европой сейчас снова бродит призрак такого модернизированного, обновленного фашизма.

— Смотрите, он именно обновленный, потому что те индусы, те бразильцы, которые с ними соглашаются, те африканцы, которые с ними соглашаются, их они берут в свой клуб. Самое главное – с ними согласиться, согласиться с этой идеологией, согласиться с этим ранжированием стран по количеству баллов демократии. И на сегодняшнем Западе мы видим господство такой примитивной политологии, как при Гитлере было господство примитивной якобы лингвистики. Конечно же, Гитлер не знал древние языки, когда болтал о каких-то арийцах. Так же и здесь люди, они в общем-то не знают настоящей политологии, не знают настоящей истории. Но они уже выдают рейтинги целым государством, нациям. Они готовы разделить весь мир на демократии, автократии. Они очень легко говорят о войнах. Ну вот Трамп тоже интересный типаж. Посмотрите, он же, в общем, путается в цифрах, понятиях и так далее. Но он сейчас востребован вот этой глубинной идеологией ультралиберализма. Почему? Потому что он в простой примитивной форме выступает за агрессию. Но эти господа, они себя постоянно объявляют центром демократии, а соответственно присваивают себе право на насилие. На насилие в отношении якобы низших людей.