Словакия не будет блокировать новые санкции против России

Братислава не будет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Об этом 17 июля сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций", — сказал Роберт Фицо в видеообращении в своей социальной сети.

Премьер отметил, что такой шаг стал бы контрпродуктивно в контексте переговоров с Еврокомиссией по энергоресурсам.

"Начинается второй этап нашего поединка с Европейской комиссией по вопросу российского газа, у нас одобрен четкий план по реализации наших национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных гарантий", — добавил он.

Ранее Фицо не раз заявлял, что не примет очередной пакет антироссийских санкций. Фицо опасался, что после этого Словакия окажется в кризисе из-за дорогих энергоресурсов.