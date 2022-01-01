Лула да Силва обвинил Трампа в угрозе для суверенитета Бразилии

Лула да Силва заявил, что призывы Дональда Трампа прекратить судебное расследование над экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару являются атакой на суверенитет южноамериканской республики. Об этом 18 июля нынешний лидер Бразилии сказал во время обращения к нации.

"Попытки оказать воздействие на судебную систему Бразилии являются серьезной атакой на национальный суверенитет", — сказал Лула да Силва.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Бразилию прекратить дело против экс-президента Жаира Болсонару, который занимал свой пост с 2019 по 2022 год.

18 февраля в пресс-службе бразильской прокуратуры сообщили, что бывший глава государства планировал совершить переворот с целью остаться у власти после поражения на выборах, прошедших в 2022 году и завершившихся победой во втором туре Лулы да Силвы.