Словакия прекратит блокировать одобрение нового, 18-го по счету, пакета санкций Евросоюза против России. Об этом объявил премьер-министр европейского государства Роберт Фицо.

Политик признал планы дать указание словацким представителям поддержать санкционный пакет, поскольку "продолжать блокировать 18-й пакет санкций завтра было бы контрпродуктивно".

Фицо пояснил, что "все возможности на данный момент исчерпаны, и сохранение нашей позиции блокирования уже поставило бы под угрозу наши интересы", сообщает "Интерфакс".

В июне депутаты парламента Словакии одобрили резолюцию об отмене санкций в отношении России. Этот документ обязывает словацкое правительство не голосовать за антироссийские санкции в международных организациях и сообществах. При этом власти Словакиии не раз подчеркивали, что действуют, исходя из интересов своего народа и страны.

Также Роберт Фицо пригрозил, что наложит вето на дальнейшее выделение финансовой помощи Евросоюза киевскому режиму, потому что не собирается быть слугой его предводителя Владимира Зеленского.