В ООН потребовали обеспечить безопасность россиян в Сирии

Москва решительно осуждает любые формы насилия против мирного населения в Сирии и призывает к немедленной деэскалации, об этом на экстренном заседании Совбеза ООН заявил постпред нашей страны Василий Небензя.

Дипломат возмущен молчанием международного сообщества, которое не замечает очередного опасного витка напряженности на Ближнем Востоке. Также Василий Небензя выразил искренние соболезнования всем сирийцам, пострадавшим от волны кровопролития в провинции Эс-Сувейда и потребовал от властей страны обеспечить безопасность российских граждан и объектов в Сирии. Атаки Израиля, которые по заявлению Тель-Авива проводились для защиты друзов, неправомочны и могут только усугубить ситуацию, отметил постпред.

"Мы неоднократно давали оценки произвольным силовым акциям Израиля на территории Сирии и решительно осуждали и осуждаем их. Эти атаки являются грубейшим нарушением норм международного права, Устава ООН и Соглашения о разъединении от 1974 года. Россия последовательно и неизменно поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность САР. Нельзя допустить, чтобы игроки, внешние или внутренние, использовали хрупкую ситуацию в Сирии в собственных геополитических целях, особенно через разжигание этноконфессиональной напряжённости и подрыв хрупкой сирийской государственности. А игроки внутренние не должны давать для этого поводов", - заявил Небензя.