Путин ужесточил контроль за процессом отказа от украинского гражданства

В России скорректировали порядок проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о людях, которые одновременно являлись гражданами России и Украины. При подаче документов на российский паспорт от гражданства Украины нужно отказаться. Если нарушение обнаружено (например, человек ездит по нему за границу или оформляет документы), то заявление считается недействительным. С повторным обращением можно обратиться только через 10 лет.

Раньше решение об аннулировании заявления принимали в центральном аппарате МВД. Согласно обновленному регламенту, инициировать и согласовывать проверки граждан теперь могут начальники региональных управлений МВД и их заместители.

Такое изменение должно ускорить процесс и сделать его удобнее, пишет ТАСС.