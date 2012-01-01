Появились детали трагической гибели экстремала Феликса Баумгартнера

Знаменитый парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб во время полета на параплане в Италии. Ему было 56 лет.

Появились подробности трагического происшествия. В частности, ANSA и Kronen Zeitung утверждают, что Баумгартнеру стало плохо в воздухе, он потерял контроль, и аппарат рухнул в бассейн одного из отелей на побережье. При падении экстремал столкнулся с женщиной. Ее госпитализировали, однако угрозы жизни нет.

По данным Il Resto del Carlino, после крушения Баумгартнер потерял сознание, а вскоре у него остановилось сердце. Врачи не смогли его спасти.

Напомним, Феликс Баумгартнер приобрел всемирную известность в 2012 году, когда во время прыжка с парашютом из стратосферы с высоты 38 969,40 метров установил три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полет). За 50 секунд свободного падения экстремал разогнался до 1173 км/ч. Он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.