Анастасия Волочкова: "Когда Ариша стала взрослой, то тоже послала мою маму"

Анастасия Волочкова никогда не скрывала, что у нее всегда были очень натянутые отношения с матерью. По мнению балерины, Тамара Владимировна завидовала ей, пыталась оказывать влияние на ее работу и даже вмешиватлась в личную жизнь. В частности, убеждена Волочкова, мать препятствовала ее отношениям с мужчинами. Анастасия вспомнила про свой роман с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

"Как я вообще допускала тот факт, что мама вмешивалась в мои отношения с Сулейманом? Мы жили с Сулейманом в моей квартире. Она приезжала к нам из Петербурга. Не знаю, как это выдерживал Сулейман. Мама спала в гостиной на диване, а мы в спальне. Наутро мама говорила, мол, что вы там так громко? Соседей разбудите. Вы представляете? Но это моя жизнь!" - возмущенно рассказала балерина.

Однако со временем Волочковой удалось отстоять собственную идентичность. Затем, утверждает артистка, под влияние ее матери попала внучка Ариадна.

"Я все видела, но не лезла, потому что понимала — бесполезно. Когда Ариша стала взрослой, то тоже послала мою маму. Сказала, чтобы в ее жизнь не лезли. Она права, надо было мне тоже так сделать", - констатировала Волочкова с программе "Переговорка".

Отметим, что у Анастасии и Ариадны в свое время тоже были непростые отношения. В какой-то момент дочь даже съехала из дома балерины и стала жить с отцом. Тем не менее, весной дочь Волочковой вышла замуж, организацией торжества занималась именно артистка.