У президента США Дональда Трампа выявили хроническую венозную недостаточность. Об этом рассказала в четверг, 17 июля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как уточнила спикер Белого дома, американский лидер прошел комплексное обследование, включая диагностику сосудов и двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.

Медики поставили Трампу диагноз "хроническая венозная недостаточность" — это доброкачественное заболевание, которое часто встречается у людей старше 70 лет (президенту США 79 лет — прим. редакции).

Именно этим состоянием объясняется отечность ног у политика, а также маленькие кровоподтеки на тыльной стороне ладони, которые можно заметить на последних снимках Трампа. Эти синячки, по словам Левитт, объясняются раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий на фоне приема определенных лекарств.

При этом признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности нет, сердце работает хорошо, системные заболевания отсутствуют, цитирует чиновницу РИА Новости.

В апреле личный врач Трампа поделился результатами первого медосмотра политика после возвращения в Овальный кабинет. Медик рассказал, что у президента отличные когнитивные способности, нет никаких депрессий и тревожности и нездоровых зависимостей. Вес политика на тот момент составлял 102 килограмма при росте 190 сантиметров.

Между тем главред RT Маргарита Симоньян призналась, что тревожится за здоровье и жизнь президента США Дональда Трампа, поскольку он ведет себя не так, как прочие американские лидеры. При этом она выразила надежду на то, что Трамп не поддается влиянию "глубинного государства".