Российский лидер Владимир Путин демонстрирует поразительное знание истории. Об этом рассказал помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества, доктор исторических наук Владимир Мединский.

Как подчеркнул Мединский, "президент разбирается в истории лучше многих из нас", причем "в некоторых аспектах — лучше многих узких специалистов". При этом он отметил, что "человеком, который знает и понимает историю, сложно манипулировать".

Помощник главы государства пояснил в интервью kp.ru, что именно поэтому выступления Владимира Путина на исторические темы вызывают большой интерес — знание президентом России истории "не раз меня поражало".

В июне российский лидер встретился с авторами новых учебных пособий по истории и рассказал, что видел в некоторых учебниках по этому предмету все что угодно, кроме правды. Особенно это касалось описания событий времён Великой Отечественной войны.

Уроки истории помогают лучше понять современность и не наступать на одни и те же грабли вновь. Владимир Мединский напоминал, что первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк, который "чувствовал Россию, понимал Россию", предостерегал от попыток "обмануть русских", которые "всегда приходят за своим".