В Крыму арестовали местного жителя за передачу данных о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии по подозрению в передаче Киеву информации о средствах ПВО ВС России и об инфраструктуре местного порта.

Установлено, что мужчина сам вышел на связь с представителями СБУ и ГУР Минобороны Украины. Через мессенджер он передал врагу данные о военных объектах России, сообщили в УФСБ по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанный дал признательные показания, его арестовали.

Ранее ФСБ задержала в Воронеже агента военной разведки Украины, который планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры в регионе.