Мать семерых детей Александра Стриженова: "Я скоро стану бабушкой"

Внучка легендарного артиста Олега Стриженова Александра прославилась несколько лет назад, когда участвовала в съемках скандальных шоу. Впоследствии она утверждала, что делала это ради внушительных гонораров. Сейчас Александра почти не снимается на телевидении, но зато активно развивает свои блоги в Сети.

Жизнь Стриженовой бьет ключом: к своим 38 годам она несколько раз была замужем, у нее семеро детей и отличные отношения с одной из бывших свекровей. О деталях личной жизни Александра щедро делится на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Я скоро стану бабушкой", - сообщила в одной из свежих публикаций Стриженова.

"Слова излишни, реально хочу внуков. Старший сын не знаю, когда меня порадует, так что надежда на дочь) Лерунь, рассчитываю на тебя ) надеюсь, что я стану бабушкой не в 50, а хотя бы в 40)" - уточнила Александра.

В комментариях многие подписчики высказали мнение, что Стриженовой не следует торопиться и торопить наследницу, всему свое время, считают они.

Напомним, что первенца Александра родила еще в 19 лет, но отношения с отцом ребенка не заладились, вскоре они расстались. Затем Стриженова родила еще четверых детей от двух разных мужчин. Следующие двое детей появились у Александры от ее нынешнего супруга Павла.