Послы стран ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

Послы государств — членов Евросоюза пришли к консенсусу относительно очередного, 18-го по счету, пакета санкций против России. Об этом рассказали в пятницу, 18 июля, информированные источники.

Как сообщает ТАСС, послы одобрили 18-й пакет санкций, теперь его должен формально утвердить Совет ЕС. Ожидается, что это случится в ближайшие часы.

Эту информацию подтвердила председатель Еврокомиссии Кая Каллас, заявив в социальных сетях, что "ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России".

Новые рестрикции направлены против так называемого "теневого флота" танкеров, транспортирующих российскую нефть, против кредитно-финансовых организаций, а также против экспорта товаров и технологий двойного назначения.

Это сообщение последовали за выступлением главы правительства Словакии Роберта Фицо, в котором он подтвердил, что даст отмашку словацкой делегации перестать блокировать принятие санкционного пакета. Политик объяснил, что дальнейшее сопротивление угрожает национальным интересам Словакии.

До того глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что за закрытыми дверями руководитель внешнеполитического ведомства одной из самых крупных и могущественных стран Евросоюза признал, что предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта.