Рост цен в России в июне значительно замедлился — это подтверждает результативность усилий российского Центробанка по снижению уровня инфляции.

Как отмечают аналитики Bloomberg, "Россия одерживает долгожданную победу в борьбе с инфляцией". Агентство пишет, ссылаясь на данные Банка России, что годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что намного выше целевых 4%. Однако текущий рост цен соответствует этому значению.

При этом западные эксперты признают, что жесткая кредитно-денежная политика российского Центробанка продемонстрировала свою эффективность и оправданность.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России "идет" по нижней границе прогноза регулятора в 7-8%. По его словам, если наблюдающиеся в июне темпы сохранятся, то экономика страны может оказаться даже ниже этой границы.

Вице-премьер Александр Новак указал на ощутимое замедление инфляции. Он заявил, что "постепенное, правильное охлаждение экономики уже происходит". При этом задача Центробанка – не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, тогда как кабмин должен обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях.