Воробьев показал последствия атаки дронов на Подмосковье

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила за ночь 11 беспилотников над пятью округами Подмосковья.

Беспилотники уничтожили над Домодедовом, Красногорском, Солнечногорском, Сергиев Посадом и Можайском, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в telegram-канале.

Пострадавших нет. Серьезных последствий удалось избежать. Повреждения получили частные дома в коттеджном поселке "Рязанцы" в Сергиево-Посадском городском округе и в деревне Марьино в Солнечногорске.

Оперативные службы работают на местах. Всем пострадавшим будет оказана помощь, сообщил глава Подмосковья.

За минувшую ночью ПВО сбила 73 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего – над Брянской областью (31).