Актриса Кейт Бекинсейл сообщила о трагедии: "Мама умерла у меня на руках после страшных страданий"

Матери актрисы Кейт Бекинсейл Джуди Лу было 78 лет. Она тоже работала артисткой. У Джуди и Кейт всегда были очень близкие и теплые отношения. Бекинсейл даже приняла ее второго мужа, который стал ей отчимом, и относилась к нему как к отцу.

Однако некоторое время назад Джуди Лу узнала, что у нее рак. Женщина мужественно боролась, дочь неизменно поддерживала ее. Последнее время они и вовсе были неразлучны. Кейт старалась не унывать и скрашивала последние дни матери как могла. Однако 15 июля Джуди Лу умерла. Бекинсейл сообщила печальную новость на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Для начала Кейт призналась, что предпочла бы этого не делать, но она знает, что из-за ее публичности журналисты обязательно распространят новость. Пока у актрисы нет никакого желания делиться лучшими фотографиями матери, настолько Кейт опустошена и убита горем.

"Она умерла у меня на руках после страшных страданий", - сообщила Бекинсейл.

Актриса призналась, что буквально парализована от горя. Кейт назвала мать самой большой своей любовью, компасом по жизни и лучшим другом. "Простор и огромное сердце этой крошечной женщины коснулись стольких любящих ее людей. Она была смелой во многих отношениях, иногда слишком многое прощала, веря в добро в людях. Мир потух без нее, и это почти невозможно перенести", - призналась актриса.

В настоящее время Кейт Бекинсейл занята организацией похорон.