Ретроградный Меркурий с 18 июля: чем опасен, как пережить и когда закончится

18 июля начался очередной ретроградный Меркурий. Сложный в представлении впечатлительных людей период продлится аж до 11 августа. В этом время многие почувствуют, что дела идут не так гладко, как хотелось бы. Многое станет раздражать, техника начнет ломаться, а отношения с людьми не складываться. Что стоит знать о ретроградном Меркурии и как с ним ужиться, и нужно ли вообще верить во влияние ретроградности — в материале "ТВ Центра".

Что такое ретроградный Меркурий

С точки зрения астрономии (не путать с астрологией, о ней попозже) ретроградность Меркурия — это оптическая иллюзия, когда планета, двигаясь по своей орбите, кажется идущей "вспять" по отношению к Земле. Это связано с особенностями движения небесных тел и периодически наблюдается с нашей планеты. Астрологи при этом придают ретроградности символическое значение: планета, отвечающая за коммуникации, интеллект, информацию и логистику, как бы "отступает", создавая помехи в сферах, за которые она отвечает.

Как ретроградный Меркурий влияет на людей

По мнению астрологов, в период ретроградного Меркурия могут возникать трудности в общении, высок риск недопонимания, семейных конфликтов. Будет барахлить техника, начнет болеть то одно, то другое. Люди становятся рассеянными, забывают важные дела. Обостряются старые конфликты, всплывают незакрытые вопросы прошлого как в личной жизни, так и на работе. Это время, когда мелкие неурядицы раздражают, накапливаются и могут перерасти в серьезные проблемы.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия

Астрологи не советуют в это время что-то кардинально менять, например, начинать новые проекты, устраиваться на новую работу. Также стоит повременить с дальними поездками и крупными сделками, например, покупкой недвижимости или автомобиля. Не лучшее время для смены места жительства, заключения браков или оформления важных бумаг: высок риск ошибок, недочетов, непредвиденных обстоятельств. Не стоит обострять конфликты, выясняя отношения.

Что делать, чтобы пережить этот период

Самое важное в период ретроградного Меркурия — быть внимательным во всем. Проверяйте документы дважды, перепроверяйте планы, не торопитесь с решениями. Постарайтесь завершить начатое, разобраться с долгами. Ретроградный Меркурий как раз способствует возвращению к незавершённым делам. Хорошее время для анализа, размышления, рефлексии. Если что-то идет не по плану, паниковать не стоит. Иногда Меркурий просто подталкивает к тому, чтобы мы на время притормозили, оглянулись назад и поняли, где свернули не туда.

Ретроградный Меркурий продлится до 11 августа. Это время нужно просто переждать. И помнить, что ретроградность — всего лишь оптическая иллюзия.