В Северной Осетии задержали подростков за подготовку теракта

В Северной Осетии задержаны двое 15-летних подростков, которые планировали теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказали в пятницу, 18 июля, в управлении ФСБ России по Республике Северная Осетия — Алания и в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомствах, подростков сначала обучили и проинструктировали для совершения теракта с помощью спецлитературы и инструкций в закрытом канале одного из мессенджеров.

Затем злоумышленники приобрели в Моздоке компоненты для изготовления взрывчатки, которые хранили у себя дома. Однако довести преступный план до завершения не удалось — подростков своевременно разоблачили и задержали, сообщает РИА Новости.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что украинские спецслужбы активно пытаются привлекать подростков и молодежь в качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что спецслужбы пресекли попытку военной разведки Украины получить персональные данные российских школьников через рассылку с сайтов патриотических организаций молодежи. Киев планировал в дальнейшем вербовать подростков и вовлекать их в противоправную деятельность.