Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Басманном районе

В Басманном районе Москвы после реконструкции открыли здание городской поликлиники. Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Теперь жители смогут получать консультации самых востребованных врачей и проходить большую часть обследований рядом с домом. Во время работ обновили фасад, установили современное оборудование, сделали уютные комнаты отдыха медперсонала. Для комфорта пациентов создали светлые и просторные зоны ожидания и удобную систему навигации.

Привели в порядок и прилегающую территорию: там установили лавочки, высадили деревья и разбили газон.