Медведь напал на спящую туристку на Камчатке: женщина в тяжелом состоянии

На Камчатке медведь напал на туристку из Саратова. Женщина отправилась в поход в составе незарегистрированной группы.

Зверь нанёс ей сильные травмы и раны, когда она спала в палатке. На крики выбежали другие отдыхающие и отогнали хищника. Один из участников похода - медик - оказал пострадавшей первую помощь. Сейчас женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, её прооперировали.

Следственный комитет и прокуратура проверяют турфирму. Потенциальным виновникам грозит срок до 10 лет лишения свободы.

"Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности в связи с нападением медведя на 43-летнюю туристку из Саратова. Обстоятельства происшествия уточняются. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям организатора тура на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности", - сообщила Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ.