Власти города Драп на юге Франции решили переименовать бульвар, названный в честь Сталинграда, в Рив дю Павийон.

Как объяснила заместитель мэра города Александра Рюсо, Сталинградская битва якобы не имеет значения для истории Франции.

Решение властей Драпа вызвало негодование жителей, политических и общественных деятелей. В частности, переименование осудило отделение компартии.

"Использование Сталинграда - это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", - отметил бывший секретарь местного отделения Коммунистической партии Филипп Пеллегрини.

Посольство России во Франции также возмущено решением властей Драпа и заявило, что все уважающие собственную историю французы знают о значении Сталинградской битвы.

"Поражает цинизм одного из аргументов, который привела в обоснование данного решения заместитель мэра города", - говорится в сообщении диппредставительства.

Наши дипломаты напомнили слова Шарля де Голля о том, что Сталинград является не только символом победы, но и прекрасным уроком того, что могут сделать союзники.