На Румынию обрушился мегашторм, а Испания задыхается от жары

Один человек погиб и несколько пострадали в результате разгула стихии в Румынии. Шторм обрушился на столицу страны. Он был кратковременным, но очень мощным, и поставил на паузу жизнь двухмиллионного города. Ветер срывал крыши домов и валил деревья. Парализовано движение транспорта. Власти объявили красный уровень погодной опасности.

С легкостью, как кусок фанеры, ветер сносит тяжелую дверь бизнес-центра. То, что здания - ненадежное укрытие, жители Бухареста поняли быстро. Буря застала горожан врасплох. Небо внезапно почернело, посыпался крупный град, начался ливень. Ураган с порывами до 90 километров в час сбивал с ног. Среди населения началась паника.

Десятки звонков в экстренные службы по всему городу. Спасатели не успевали реагировать на вызовы. Самый трагичный инцидент случился, когда шторм сорвал металлическую крышу с многоэтажки. Фрагменты пробили окно соседнего дома, где в тот момент находилась 49-летняя женщина. Она получила тяжелые травмы и вскоре скончалась. Еще одна кровля рухнула в считанных метрах от людей, но обошлось без жертв. Два человека пострадали в результате падения деревьев.

Столы и стулья уличных кафе разбиты в щепки. Спасти имущество предприниматели не успели. В крупнейшем городе страны сейчас едва ли найдется дорога или тропинка, не заваленная мусором и ветвями. В течение нескольких часов автомобильное движение было парализовано. Не ходил общественный транспорт. 15 авиарейсов пришлось задержать или перенаправить в другие воздушные гавани. Повреждены линии электропередачи и коммуникационные сети. Лопнули несколько газовых труб, утечек удалось избежать. Столько бед всего за полчаса. Буря была кратковременной, но одной из сильнейших в истории Бухареста. Сейчас штормовой фронт отступил, но синоптики не исключают, что ситуация может повториться уже в ближайшие дни.

А в Испании - другая напасть. Мадрид задыхается от удушающего черного дыма. На фоне 40-градусной жары в окрестностях вспыхнули природные пожары. Спасатели пытаются взять их под контроль, но пока не получается. В зоне бедствия и другие населенные пункты. Жителей призывают не покидать дома и плотно закрыть окна. К тушению привлекли авиацию. В некоторых районах идет эвакуация.