В Крыму после четырех лет реставрации открыли Царский курган

В Керчи вновь открыли для туристов уникальный памятник. Царский курган после четырёхлетней реконструкции теперь может посетить любой желающий. Усыпальница правителей Боспорского государства служила и укрытием для первых христиан в Крыму.

Шедевр античной архитектуры и инженерной мысли. Уникальная кладка – каменные блоки идеально подогнаны один к одному без использования раствора так плотно, что лезвие не пройдет. А дромос – коридор длиной 37 метров - создает оптическую иллюзию. Если смотреть на усыпальницу, то расстояние небольшое, а если на выход, то наоборот. Символ, что выбраться из царства мёртвых практически невозможно.

Нижние ряды стены погребальной камеры образуют квадрат, который постепенно переходит в купол из 12 уменьшающихся в диаметре колец. Высота 9 метров. Это единственный в своём роде памятник погребальной архитектуры Боспорского царства. Построен в 4 веке до нашей эры. Ближайшие аналоги есть только в Греции.

"Еще древние жители Мекен сооружали подобные конструкции. Наиболее ярким представителем, сохранившимся представителем является могила Атрея", - говорит Владимир Фролов, заведующий отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский ИКМЗ"

Царский курган был закрыт для посещения 4 года. В августе 2021 из-за сильного ливня на склонах земляной насыпи образовались оползни. Сооружение не пострадало, но вход пришлось укрепить. Противоаварийные работы позволили возобновить экскурсии.

Усыпальницу обнаружили в первой половине 19 века. Сооружение сохранилось практически в первозданном виде. Его исследовали почти десятилетие, но убранства, сокровищ или погребенных останков археологи не нашли.

"Дело в том, что здесь еще в первых веках нашей эры произошло землетрясение, и часть конструкций дромоса обрушилась. Образовался некий лаз и жители Боспора, может быть, кочевые народы смогли проникнуть в погребальную камеру и вынести все что здесь находилось", - рассказывает Владимир Фролов, заведующий отделом охраны памятников и археологических исследований ГБУ РК "Восточно-Крымский ИКМЗ"

Гробница была укрытием для первых христиан. Здесь они прятались от гонений. Использовали курган как крипту. На стенах можно найти религиозные символы – губка, копье, огонь и разнообразные кресты.

Ученые считают, что в кургане мог быть захоронен один из правителей династии Спартокидов: царь Левкон 1 или его сын Перисад. Но подтверждений нет. Курган до сих пор не обследован до конца. Пока вопросов больше, чем ответов.

Археологи предполагают, что за кладкой может скрываться еще одна камера или галереи, как внутри египетских пирамид. Но дальнейшее исследование требует вложений. Даже для того чтобы достать один камень, придется укрепить все стены, иначе кладка может просто сложиться. К тому же сейчас первоочередная задача провести реставрационные работы. В ближайшее время планируется укрепить земляные откосы и сделать водоотведение.