В Якутии из-за паводка эвакуировали больше 100 человек

В Якутии развернули дополнительные пункты временного размещения для пострадавших в результате паводков.

Из зоны бедствия эвакуированы более ста человек. На лодках вывозят женщин с детьми и домашних животных. Жителям оказывают адресную помощь спасатели, на вертолётах в пострадавшие районы доставляют продукты и медикаменты.

Вода уходит медленно. Подтопленными остаются 90 жилых домов и почти 400 дворовых территорий в нескольких населённых пунктах. Прогнозы синоптиков не утешают - на следующей неделе снова ожидаются сильные дожди.

Последствия разгула стихии устраняют в Новосибирске. Ночью на город обрушился мощный ливень с грозой. Потоками воды размыло участок дамбы возле станции метро. Подтопило главные автомагистрали, из-за чего образовались многокилометровые пробки, машины буквально плыли по дорогам. Сильный ветер валил деревья. Одно из них упало на мужчину, он госпитализирован. Из-за обрыва линий электропередачи в нескольких районах возникли перебои со светом.